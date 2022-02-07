Арт-вечеринка
14 февраля «Октава» приглашает провести самый романтичный день в году. В этот вечер команда кластера предлагает написать совместную картину и послушать джазовый концерт американской певицы Вивиан Сессомс. Отличное настроение и собственный шедевр — гарантированы!
Хобби и творчество
Совместное творчество сближает и дарит необыкновенные эмоции. Участники арт-свидания поделят между собой один большой холст и вместе создадут красочную картину, которую по итогам мастер-класса заберут с собой. Отсутствие опыта — не беда: вместе с профессиональным художником посетители напишут яркие и стильные работы. А аккомпанировать творческому процессу будут два бокала просекко для каждого гостя и сырная тарелка на двоих.
Стоимость: 3000 р. (билет на двоих).
Стоимость: 3000 р. (билет на двоих).
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
14 февраля 2022, понедельник
18:00
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
16 марта, среда 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
26 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
19 ноября, суббота 13:00
₽ Билеты: 1000-1700 ₽
26 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 300 ₽
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽