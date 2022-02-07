Арт-вечеринка

14 февраля «Октава» приглашает провести самый романтичный день в году. В этот вечер команда кластера предлагает написать совместную картину и послушать джазовый концерт американской певицы Вивиан Сессомс. Отличное настроение и собственный шедевр — гарантированы!

Хобби и творчество



Совместное творчество сближает и дарит необыкновенные эмоции. Участники арт-свидания поделят между собой один большой холст и вместе создадут красочную картину, которую по итогам мастер-класса заберут с собой. Отсутствие опыта — не беда: вместе с профессиональным художником посетители напишут яркие и стильные работы. А аккомпанировать творческому процессу будут два бокала просекко для каждого гостя и сырная тарелка на двоих.



Стоимость: 3000 р. (билет на двоих).