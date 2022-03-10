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Весна просвещения. Лекция Ирины Фуфаевой о феминитивах

Весна просвещения. Лекция Ирины Фуфаевой о феминитивах

19 марта в Доме культуры «Ясная Поляна» состоится лекция Ирины Фуфаевой «Как называются женщины. Феминитивы: история, устройство, конкуренция».

Как возникают новые слова и даже новые суффиксы? Может ли меняться грамматический род слов? Может ли закон заставить людей говорить так или иначе? Что интересного можно узнать о женщинах прошлого из словарей и корпусов текстов? В своей лекции лингвист Ирина Фуфаева докажет, что феминитивы могут быть поводом не только для скандала, но и для разговора о русском словообразовании и языке в целом.
 
Начало лекции в 15.00. Стоимость: 200 рубл. (взрослый),
100 руб. (детский).
 
Билеты можно приобрести в Доме культуры «Ясная Поляна» в день лекции и по ссылке
Где и когда?
Ясная Поляна, дом культуры
Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а
19 марта 2022, суббота
15:00
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25 марта, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
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 ₽  Билеты: 1300-2600 ₽
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