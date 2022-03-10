Весна просвещения. Лекция Ирины Фуфаевой о феминитивах

19 марта в Доме культуры «Ясная Поляна» состоится лекция Ирины Фуфаевой «Как называются женщины. Феминитивы: история, устройство, конкуренция».

Как возникают новые слова и даже новые суффиксы? Может ли меняться грамматический род слов? Может ли закон заставить людей говорить так или иначе? Что интересного можно узнать о женщинах прошлого из словарей и корпусов текстов? В своей лекции лингвист Ирина Фуфаева докажет, что феминитивы могут быть поводом не только для скандала, но и для разговора о русском словообразовании и языке в целом.

Начало лекции в 15.00. Стоимость: 200 рубл. (взрослый),

100 руб. (детский).

