Весна просвещения. Лекция Ирины Фуфаевой о феминитивах
19 марта в Доме культуры «Ясная Поляна» состоится лекция Ирины Фуфаевой «Как называются женщины. Феминитивы: история, устройство, конкуренция».
Как возникают новые слова и даже новые суффиксы? Может ли меняться грамматический род слов? Может ли закон заставить людей говорить так или иначе? Что интересного можно узнать о женщинах прошлого из словарей и корпусов текстов? В своей лекции лингвист Ирина Фуфаева докажет, что феминитивы могут быть поводом не только для скандала, но и для разговора о русском словообразовании и языке в целом.
Начало лекции в 15.00. Стоимость: 200 рубл. (взрослый),
100 руб. (детский).
Билеты можно приобрести в Доме культуры «Ясная Поляна» в день лекции и по ссылке.
Где и когда?
Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а
19 марта 2022, суббота
15:00
25 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
9 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
26 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
1 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
26 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2400 ₽
8 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 600 ₽