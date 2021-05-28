Строение речевого аппарата
28 мая в индустриальном кластере «Октава» пройдёт лекция логопеда Мариной Мишиной «Строение речевого аппарата». На лекции поговорим о том, какие мышцы лица и языка участвуют в процессе речи, а также сделаем несколько упражнений для развития речевого выдоха.
Занятия «Мастерской родительства» будут особенно полезны для
родителей с детьми от 5 до 7 лет. Встреча рассчитана на 1,5 часа и пройдет совместно с проектом «Книги на Октаве».
Важно взять с собой зеркальце.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
28 мая 2021, пятница
18:00
30 мая, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 550 ₽
19 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
28 мая, пятница 18:00
₽ Билеты: 300 ₽
1 - 29 июня
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-900 ₽
30 мая, воскресенье 10:45