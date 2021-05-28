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Строение речевого аппарата

Строение речевого аппарата

28 мая в индустриальном кластере «Октава» пройдёт лекция логопеда Мариной Мишиной «Строение речевого аппарата». На лекции поговорим о том, какие мышцы лица и языка участвуют в процессе речи, а также сделаем несколько упражнений для развития речевого выдоха.

Занятия «Мастерской родительства» будут особенно полезны для
родителей с детьми от 5 до 7 лет. Встреча рассчитана на 1,5 часа и пройдет совместно с проектом «Книги на Октаве».
Важно взять с собой зеркальце.
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
28 мая 2021, пятница
18:00
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