28 мая в индустриальном кластере «Октава» пройдёт лекция логопеда Мариной Мишиной «Строение речевого аппарата». На лекции поговорим о том, какие мышцы лица и языка участвуют в процессе речи, а также сделаем несколько упражнений для развития речевого выдоха.

Занятия «Мастерской родительства» будут особенно полезны для

родителей с детьми от 5 до 7 лет. Встреча рассчитана на 1,5 часа и пройдет совместно с проектом «Книги на Октаве».

Важно взять с собой зеркальце.