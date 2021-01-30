Онлайн-лекция «Что такое коллективная память и как она работает?»

31 января в центре семейной истории пройдет онлайн-лекция «Новогодние традиции в искусстве». Современная культура увлечена памятью о прошлом и ее репрезентацией. Появляются новые направления исследований, которые фиксируют ценность представления исторических знаний (например, Public History).

Все чаще выходят на экраны сериалы и фильмы, ностальгирующие о бывшем или предлагающие ретроманские догадки «а что было бы, если…». Журналисты организуют проекты, в которых собирают свидетельства очевидцев и таким образом создают медиа мемориалы. Очень часто вся эта активность сосредоточена не столько вокруг памяти отдельных людей, сколько вокруг коллективного переживания прошлого и своей/чужой роли в его течении.

Но можно ли утверждать, что люди коллективно разделяют какие-то общие воспоминания? Даже если речь идет о сообществах, собирающихся вокруг общих травмы или триумфа? В лекции мы поговорим о том, что такое коллективная память и работает ли она.

Спикер: Оксана Мороз – культуролог, доцент Департамента медиа НИУ ВШЭ, автор Блога злобного культуролога.