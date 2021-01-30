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Онлайн-лекция «Что такое коллективная память и как она работает?»

Онлайн-лекция «Что такое коллективная память и как она работает?»

31 января в центре семейной истории пройдет онлайн-лекция «Новогодние традиции в искусстве». Современная культура увлечена памятью о прошлом и ее репрезентацией. Появляются новые направления исследований, которые фиксируют ценность представления исторических знаний (например, Public History).
 
Все чаще выходят на экраны сериалы и фильмы, ностальгирующие о бывшем или предлагающие ретроманские догадки «а что было бы, если…». Журналисты организуют проекты, в которых собирают свидетельства очевидцев и таким образом создают медиа мемориалы. Очень часто вся эта активность сосредоточена не столько вокруг памяти отдельных людей, сколько вокруг коллективного переживания прошлого и своей/чужой роли в его течении.
 
Но можно ли утверждать, что люди коллективно разделяют какие-то общие воспоминания? Даже если речь идет о сообществах, собирающихся вокруг общих травмы или триумфа? В лекции мы поговорим о том, что такое коллективная память и работает ли она.
 
Спикер: Оксана Мороз – культуролог, доцент Департамента медиа НИУ ВШЭ, автор Блога злобного культуролога.
 
Лекция пройдет на платформе Zoom, для участия, пожалуйста, зарегистрируйтесь по ссылке.
 
Где и когда?
Центр семейной истории
31 января 2021, воскресенье
18:00
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Касса
Mgzavrebi
Купить билет
7 апреля, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
HammAli & Navai
Купить билет
12 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800-2500 ₽
Северный Флот
Купить билет
13 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Вера Снежная
Купить билет
24 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Блондинка КсЮ
Купить билет
5 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Иван Охлобыстин
Купить билет
21 февраля, воскресенье 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-1500 ₽
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