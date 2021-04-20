Кремнебойное ремесло. Забытая отрасль оружейного производства
22 апреля в Научном центре «Археология и реставрация» с лекцией выступит научный сотрудник отдела археологических исследований Государственного музея- заповедника «Куликово поле» Александр Колоколов. Он расскажет о зарождении, развитии и судьбе кремневой индустрии в Московском государстве и Российской Империи, а также о роли Тулы в этом процессе.
В Московском государстве кремневая система воспламенения пороха применительно к ручному огнестрельному оружию получила массовое распространение в 1-й половине XVII века. Как и в во всей Европе, в нашем отечестве она безраздельно господствовала на протяжении более чем двух
столетий. Вооружению XVII-XIX веков посвящен огромный пласт научной литературы, однако добыче и обработке ружейного кремня в ней уделяется недостаточно внимания. Без него же фактически не могло выстрелить ни одно ружье или пистолет.
Где добывали, как обрабатывали, что менялось в производстве кремневой индустрии, какой кремень был лучшим в Московском государстве и Российской Империи – на множество вопросов попробует ответить на лекции Александр Колоколов. Также ученый расскажет о роли оружейной
столицы России в истории кремневой индустрии.
Стоимость билета: 100 рублей.
Где и когда?
Тула, улица Металлистов
22 апреля 2021, четверг
18:00
10 мая, понедельник 10:50
8 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
29 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽