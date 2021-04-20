Кремнебойное ремесло. Забытая отрасль оружейного производства

22 апреля в Научном центре «Археология и реставрация» с лекцией выступит научный сотрудник отдела археологических исследований Государственного музея- заповедника «Куликово поле» Александр Колоколов. Он расскажет о зарождении, развитии и судьбе кремневой индустрии в Московском государстве и Российской Империи, а также о роли Тулы в этом процессе.

В Московском государстве кремневая система воспламенения пороха применительно к ручному огнестрельному оружию получила массовое распространение в 1-й половине XVII века. Как и в во всей Европе, в нашем отечестве она безраздельно господствовала на протяжении более чем двух

столетий. Вооружению XVII-XIX веков посвящен огромный пласт научной литературы, однако добыче и обработке ружейного кремня в ней уделяется недостаточно внимания. Без него же фактически не могло выстрелить ни одно ружье или пистолет.

Где добывали, как обрабатывали, что менялось в производстве кремневой индустрии, какой кремень был лучшим в Московском государстве и Российской Империи – на множество вопросов попробует ответить на лекции Александр Колоколов. Также ученый расскажет о роли оружейной

столицы России в истории кремневой индустрии.

Стоимость билета: 100 рублей.