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Классическая литература в визуальном искусстве комикса

Классическая литература в визуальном искусстве комикса

Столь разноплановое и значительное произведение как «Анна Каренина» уже почти полтора столетия будоражит умы критиков, художников, писателей, исследователей творчества Толстого и литературы в целом. В рамках выставки «Анна Каренина в акватинтах Александра Алексеева» в галерее «Ясная Поляна» пройдёт цикл лекций, который откроет Владимир Апенов, основатель и директор магазина комиксов BW Comics с лекцией «Классическая литература в визуальном искусстве комикса. Как это работает и почему книги превращаются в комиксы?»

Классику мировой литературы регулярно интерпретируют театральные и кинорежиссеры, над художественными изданиями работают профессиональные иллюстраторы. Эти формы искусства хорошо нам знакомы. А что насчет комиксов? Там кипит настоящая тайная жизнь. Рисованными историями уже давно стали «Фауст», «Грозовой перевал», «Божественная комедия», «Преступление и наказание» и даже «Анна Каренина». На встрече основатель тульского магазина комиксов BW Comics Владимир Апенов проследит жизнь книг после книг; расскажет, почему язык Толстого плохо ложится в комикс и как полвека назад русские эмигранты создали в Сербии свою индустрию комиксов.

Стоимость билета — 100 рублей.

Где и когда?
Ясная Поляна, научно-культурный центр музея-усадьбы Л.Н. Толстого
28 января 2018, воскресенье
14:00
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