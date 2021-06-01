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Как избавиться от волнения и стать счастливее

Как избавиться от волнения и стать счастливее

3 июня в индустриальном кластере «Октава» пройдет лекция лайф-коуча Любови Кузнецовой «Как избавиться от волнения и стать счастливее».

Трясутся руки, пересохло в горле, все вылетело из головы...
Спокойствие, только спокойствие! Как избавиться от волнения перед важным мероприятием — поговорим на лекции.
 
Узнаем:
 
  • Что такое волнение и откуда оно берется;
  • Что мешает нам перестать волноваться;
  • Как избавиться от этого чувства.
 
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
3 июня 2021, четверг
19:00
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Касса
Северный Флот
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9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Театрально-литературный кружок «Играем и читаем»
Купить билет
6 июня, воскресенье 16:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 2400 ₽
Фестиваль «Джазовая провинция»
Купить билет
20 июня, воскресенье 17:30
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 500 ₽
Автобусный экскурсия одного дня «Куликово поле»
12 июня - 21 августа
Центр приема гостей Тульской области
Мастерская родительства с Мариной Мишиной: как помочь ребёнку пережить неприятный опыт?
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4 июня, пятница 18:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 300 ₽
Moscow Rock Revival
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22 июня, вторник 22:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 450 ₽
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