3 июня в индустриальном кластере «Октава» пройдет лекция лайф-коуча Любови Кузнецовой «Как избавиться от волнения и стать счастливее».

Трясутся руки, пересохло в горле, все вылетело из головы...

Спокойствие, только спокойствие! Как избавиться от волнения перед важным мероприятием — поговорим на лекции.

Узнаем: