Как избавиться от волнения и стать счастливее
3 июня в индустриальном кластере «Октава» пройдет лекция лайф-коуча Любови Кузнецовой «Как избавиться от волнения и стать счастливее».
Трясутся руки, пересохло в горле, все вылетело из головы...
Спокойствие, только спокойствие! Как избавиться от волнения перед важным мероприятием — поговорим на лекции.
Узнаем:
- Что такое волнение и откуда оно берется;
- Что мешает нам перестать волноваться;
- Как избавиться от этого чувства.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
3 июня 2021, четверг
19:00
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
6 июня, воскресенье 16:00
₽ Билеты: 2400 ₽
20 июня, воскресенье 17:30
₽ Билеты: 500 ₽
12 июня - 21 августа
4 июня, пятница 18:00
₽ Билеты: 300 ₽
22 июня, вторник 22:00
₽ Билеты: 450 ₽