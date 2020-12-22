4 января пройдет онлайн-лекция «История России в елочной игрушке». Елочная игрушка – явление уникальное и парадоксальное. Возникшая как одноразовое праздничное украшение, хрупкая и эфемерная, она бережно хранится и передается в семьях из поколения в поколение, а ящик с игрушками оказывается контейнером семейной и даже коллективной памяти. Елочную игрушку производят массово, тысячами штук, и все-таки в ней сохраняется ручная работа, делающая каждый шарик или фигурку индивидуальными.

Елочная игрушка – воплощение частной жизни, уютного семейного Нового года, но на протяжении десятилетий она использовалась для того, чтобы продвигать актуальную политическую повестку и ценности государства. Поэтому она оказывается не просто милым элементом праздника: в елочной игрушке отражается история нашей страны за последние сто лет.

На встрече мы поговорим о нашем общем новогоднем наследии: о том, как в нашем быту появилась елочная игрушка и что она означает в ритуале встречи Нового года, как готовились к Рождеству в XIX веке, о том, как елку запрещали и снова разрешали в XX веке, как елка переживала войны и революции, что символизируют советские елочные игрушки, как елочная игрушка отражает не только события, но и визуальную культуру своей эпохи.

Спикер: Дарья Радченко – городской антрополог, старший научный сотрудник РАНХиГС, замруководителя Центра городской антропологии КБ «Стрелка».

Лекция пройдет на платформе Zoom, регистрация по ссылке