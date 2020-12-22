История России в елочной игрушке
4 января пройдет онлайн-лекция «История России в елочной игрушке». Елочная игрушка – явление уникальное и парадоксальное. Возникшая как одноразовое праздничное украшение, хрупкая и эфемерная, она бережно хранится и передается в семьях из поколения в поколение, а ящик с игрушками оказывается контейнером семейной и даже коллективной памяти. Елочную игрушку производят массово, тысячами штук, и все-таки в ней сохраняется ручная работа, делающая каждый шарик или фигурку индивидуальными.
Елочная игрушка – воплощение частной жизни, уютного семейного Нового года, но на протяжении десятилетий она использовалась для того, чтобы продвигать актуальную политическую повестку и ценности государства. Поэтому она оказывается не просто милым элементом праздника: в елочной игрушке отражается история нашей страны за последние сто лет.
На встрече мы поговорим о нашем общем новогоднем наследии: о том, как в нашем быту появилась елочная игрушка и что она означает в ритуале встречи Нового года, как готовились к Рождеству в XIX веке, о том, как елку запрещали и снова разрешали в XX веке, как елка переживала войны и революции, что символизируют советские елочные игрушки, как елочная игрушка отражает не только события, но и визуальную культуру своей эпохи.
Спикер: Дарья Радченко – городской антрополог, старший научный сотрудник РАНХиГС, замруководителя Центра городской антропологии КБ «Стрелка».
Лекция пройдет на платформе Zoom, регистрация по ссылке.
Также лекция будет транслироваться на YouTube-канале.
Где и когда?
4 января 2021, понедельник
19:00
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
12 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽
21 февраля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 1200 ₽
8 февраля, понедельник 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
9 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽