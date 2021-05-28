Искусство XX века: как и когда появилось современное искусство? Ключевые направления и формы
30 мая в индустриальном кластере «Октава» продолжится лекция искусствоведа Марии Мороз «Искусство XX века: как и когда появилось современное искусство? Ключевые направления и формы».
На второй встрече узнаем, как в послевоенные годы появились поп-арт,
абстрактный экспрессионизм, концептуализм, гиперреализм и перформанс:
- — выясним, почему в послевоенные годы возрастает роль абстракции;
- — разберемся, что такое постмодернизм и почему первыми, кто преодолел модернизм, были поп-артисты;
- — узнаем, чем отличается гиперреализм от реализма;
- — проследим, как исторические события повлияли на появление художественных стилей и направлений.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
30 мая 2021, воскресенье
12:00
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
14 июня, понедельник 10:00
₽ Билеты: 8800 ₽
2 июня, среда 19:00
₽ Билеты: 1400 ₽
4 июня, пятница 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
1 - 29 июня
12 июня, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽