30 мая в индустриальном кластере «Октава» продолжится лекция искусствоведа Марии Мороз «Искусство XX века: как и когда появилось современное искусство? Ключевые направления и формы».

На второй встрече узнаем, как в послевоенные годы появились поп-арт,

абстрактный экспрессионизм, концептуализм, гиперреализм и перформанс: