Завтра брошу
14 октября на сцене Backstage пройдет концерт нью-гранж группы «Завтра брошу».
Новый звук, взрослый подход к своим концертам дал максимальный энергетический заряд для масштабного тура по России с громким названием «#ДАПОШЛООНОТУР».
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
14 октября 2021, четверг
19:00
13 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
24 октября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 350 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
11 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
26 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽