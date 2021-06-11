Закрытие концертного сезона в «Эрмитаже»

25 июня Тульский театр «Эрмитаж» приглашает на грандиозное Закрытие концертного сезона. Уходящий сезон был насыщен событиями и интересной творческой работой. Зрители встретятся с любимыми музыкальными коллективами, которые исполнят самые яркие, самые лучшие номера из своего репертуара.

Шоу барабанщиков Crazy Army Drum Show;

Ансамбль русской песни Нины Богомоловой;

Струнный ансамбль El Classic;

Группа «Билет на М.А.Р.С.»;

Позитив-бенд Jazzophrenia;

Кроссовер-ансамбль Red Sparrow Band.

Закрытие концертного сезона – это уникальная возможность увидеть на одной сцене сразу все коллективы Тульского «Эрмитажа». Вас ждёт только качественная музыка и атмосфера праздника!

Стоимость билетов: от 200 руб. Билеты можно приобрести в кассе театра.