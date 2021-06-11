Закрытие концертного сезона в «Эрмитаже»
25 июня Тульский театр «Эрмитаж» приглашает на грандиозное Закрытие концертного сезона. Уходящий сезон был насыщен событиями и интересной творческой работой. Зрители встретятся с любимыми музыкальными коллективами, которые исполнят самые яркие, самые лучшие номера из своего репертуара.
- Шоу барабанщиков Crazy Army Drum Show;
- Ансамбль русской песни Нины Богомоловой;
- Струнный ансамбль El Classic;
- Группа «Билет на М.А.Р.С.»;
- Позитив-бенд Jazzophrenia;
- Кроссовер-ансамбль Red Sparrow Band.
Закрытие концертного сезона – это уникальная возможность увидеть на одной сцене сразу все коллективы Тульского «Эрмитажа». Вас ждёт только качественная музыка и атмосфера праздника!
Стоимость билетов: от 200 руб. Билеты можно приобрести в кассе театра.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
25 июня 2021, пятница
19:00
27 июня, воскресенье 16:00
26 июня, суббота 17:00
₽ Билеты: 350 ₽
27 июня, воскресенье 16:00
₽ Билеты: 600 ₽
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
29 июня, вторник 10:00
29 июня, вторник 18:30
₽ Билеты: 350 ₽