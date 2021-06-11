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Закрытие концертного сезона в «Эрмитаже»

Закрытие концертного сезона в «Эрмитаже»

25 июня Тульский театр «Эрмитаж» приглашает на грандиозное Закрытие концертного сезона. Уходящий сезон был насыщен событиями и интересной творческой работой. Зрители встретятся с любимыми музыкальными коллективами, которые исполнят самые яркие, самые лучшие номера из своего репертуара.

  • Шоу барабанщиков Crazy Army Drum Show;
  • Ансамбль русской песни Нины Богомоловой;
  • Струнный ансамбль El Classic;
  • Группа «Билет на М.А.Р.С.»;
  • Позитив-бенд Jazzophrenia;
  • Кроссовер-ансамбль Red Sparrow Band.
Закрытие концертного сезона – это уникальная возможность увидеть на одной сцене сразу все коллективы Тульского «Эрмитажа». Вас ждёт только качественная музыка и атмосфера праздника!
 
Стоимость билетов: от 200 руб. Билеты можно приобрести в кассе театра.
Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
25 июня 2021, пятница
19:00
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