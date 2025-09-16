Ярослав Почернин
20 сентября в альтернативной галерее «Контраст» выступит Ярослав Почернин.
Ярослав Почернин — лидер прогрессив-рок-группы Gilt Rip, мультиинструменталист и вокалист — выступит в Туле с акустической программой, состоящей хитов мирового рока и собственных композиций.
Под лаконичный аккомпанемент гитары и фортепиано прозвучат песни The Beatles, Pink Floyd, Queen и других рок-классиков, а атмосфера квартирника будет способствовать общению музыканта и слушателей.
Где: пространство «СОЮЗ», 1 этаж, ул. Фридриха Энгельса, 1. Вход свободный.
Где и когда?
Тула , Тула
20 сентября 2025, суббота
19:00
