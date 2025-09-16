  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Концерты
  4. Ярослав Почернин - Концерты в Туле - Афиша - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Ярослав Почернин

Ярослав Почернин

20 сентября в альтернативной галерее «Контраст» выступит Ярослав Почернин.

Ярослав Почернин — лидер прогрессив-рок-группы Gilt Rip, мультиинструменталист и вокалист — выступит в Туле с акустической программой, состоящей хитов мирового рока и собственных композиций.

Под лаконичный аккомпанемент гитары и фортепиано прозвучат песни The Beatles, Pink Floyd, Queen и других рок-классиков, а атмосфера квартирника будет способствовать общению музыканта и слушателей. 

Где: пространство «СОЮЗ», 1 этаж, ул. Фридриха Энгельса, 1. Вход свободный.

Где и когда?
Тула
Тула , Тула
20 сентября 2025, суббота
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Август
20 сентября - 1 октября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Звериный рейс
3 февраля - 27 сентября 2024
Майский
Те еще каникулы, или Отпуск на все сто
18 мая - 1 октября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Объектив
19 августа - 21 сентября 2023
Люксор Тула
Астрал. Поместье ужаса
8 - 24 сентября
Люксор Тула
Дракула
11 - 24 сентября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.