афиша
афиша
Регистрация
Владимир Маркин

Владимир Маркин

12 мая на сцене ДК Туламашзавод с новой программой «Не скучай!» выступит Владимир Маркин. Шлягеры артиста: «Колокола», « Сиреневый туман», «Царевна-Несмеяна», « Палуба», «Белая Черемуха», «В доме восемь», «Королева», «Ольга», «Я готов целовать песок»- знают и любят представители всех поколений! Многие песни из 70-х годов, возрожденные этим артистом, прочно ассоциируются теперь уже с его именем.

Каждый год в Государственном Кремлевском Дворце с аншлагом проходит традиционный майский (ко дню его рождения) концерт Владимира Маркина, где артист собирает друзей, единомышленников, поклонников и поет для них в сопровождении Образцово-показательного оркестра войск
национальной Гвардии РФ!
 
Творчество Владимира без преувеличения знают во всем мире:
успешные гастроли от Владивостока до Берлина, от Канады до
Австралии не раз подтверждали это. Профессионализм, душевность и чувство юмора артиста -
составные части любого концерта Владимира Маркина.
 
Творческие встречи артиста -это заряд положительной энергией,
позитив, радушие и потрясающие незабываемые эмоции!!!
 
Возможно участие в программе приглашенных им друзей-артистов!
Где и когда?
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
Тула, улица Демидовская, 52
12 мая 2021, среда
19:00
Купить билет
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Владимир Маркин
Купить билет
12 мая, среда 19:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 600-1600 ₽
Химера
Купить билет
5 июня, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-900 ₽
SYMPULS-E
Купить билет
21 мая, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 350 ₽
Автобусная обзорная экскурсия по Туле
15 - 29 мая
Центр приема гостей Тульской области
Казускома
Купить билет
22 мая, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
Автобусный экскурсия одного дня «Куликово поле»
22 мая - 21 августа
Центр приема гостей Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.