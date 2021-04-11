12 мая на сцене ДК Туламашзавод с новой программой «Не скучай!» выступит Владимир Маркин. Шлягеры артиста: «Колокола», « Сиреневый туман», «Царевна-Несмеяна», « Палуба», «Белая Черемуха», «В доме восемь», «Королева», «Ольга», «Я готов целовать песок»- знают и любят представители всех поколений! Многие песни из 70-х годов, возрожденные этим артистом, прочно ассоциируются теперь уже с его именем.

Каждый год в Государственном Кремлевском Дворце с аншлагом проходит традиционный майский (ко дню его рождения) концерт Владимира Маркина, где артист собирает друзей, единомышленников, поклонников и поет для них в сопровождении Образцово-показательного оркестра войск

национальной Гвардии РФ!

Творчество Владимира без преувеличения знают во всем мире:

успешные гастроли от Владивостока до Берлина, от Канады до

Австралии не раз подтверждали это. Профессионализм, душевность и чувство юмора артиста -

составные части любого концерта Владимира Маркина.

Творческие встречи артиста -это заряд положительной энергией,

позитив, радушие и потрясающие незабываемые эмоции!!!

Возможно участие в программе приглашенных им друзей-артистов!