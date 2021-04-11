Владимир Маркин
12 мая на сцене ДК Туламашзавод с новой программой «Не скучай!» выступит Владимир Маркин. Шлягеры артиста: «Колокола», « Сиреневый туман», «Царевна-Несмеяна», « Палуба», «Белая Черемуха», «В доме восемь», «Королева», «Ольга», «Я готов целовать песок»- знают и любят представители всех поколений! Многие песни из 70-х годов, возрожденные этим артистом, прочно ассоциируются теперь уже с его именем.
Каждый год в Государственном Кремлевском Дворце с аншлагом проходит традиционный майский (ко дню его рождения) концерт Владимира Маркина, где артист собирает друзей, единомышленников, поклонников и поет для них в сопровождении Образцово-показательного оркестра войск
национальной Гвардии РФ!
Творчество Владимира без преувеличения знают во всем мире:
успешные гастроли от Владивостока до Берлина, от Канады до
Австралии не раз подтверждали это. Профессионализм, душевность и чувство юмора артиста -
составные части любого концерта Владимира Маркина.
Творческие встречи артиста -это заряд положительной энергией,
позитив, радушие и потрясающие незабываемые эмоции!!!
Возможно участие в программе приглашенных им друзей-артистов!
Где и когда?
Тула, улица Демидовская, 52
12 мая 2021, среда
19:00
12 мая, среда 19:00
₽ Билеты: 600-1600 ₽
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-900 ₽
21 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 350 ₽
15 - 29 мая
22 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
22 мая - 21 августа