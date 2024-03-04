  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Концерты
  4. Васса Железнова - Концерты в Туле - Афиша - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Васса Железнова

Васса Железнова

30 марта в Бунырево на территории «Дикой Мяты» пройдет камерный концерт Вассы Железновой в Дачном Клубе «Тинькофф»!

Васса Железнова — многогранная певица, раздвигающая своим творчеством границы инди-фолк музыки и восходящая звезда российской независимой сцены. Она одинаково уверенно чувствует себя на территории джаза, поп-музыки, фолка и свободной импровизации. Ее музыка обратила на себя внимание ведущих музыкальных критиков и экспертов, Васса — резидент фестиваля «Дикая Мята».

В этот раз песни Вассы прозвучат в камерном варианте под аккомпанемент клавишных — подобное переосмысление станет интересно тем, кто совершенно далек от фолка и тем, кто знаком с глубиной народной традиции. Что получится: джаз, лаунж, трепетное и теплое ретро? Приходите послушать проникновенные, щемящие душу песни в самой прозрачной их версии!

Вход бесплатный.  

Где и когда?
Деревня Бунырёво
Бунырево , д. Бунырёво, Алексинский район
30 марта 2024, суббота
21:00
 В календарь
 В календарь
31 марта 2024, воскресенье
21:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Омен. Непорочная
21 марта - 3 апреля
Люксор Тула
Сила добра
18 октября - 6 апреля 2023
Майский
(Не)бывшие
28 марта - 3 апреля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Ненормальный
26 марта - 10 апреля
Кинотеатр 3D (Одоев)
Великолепная пятерка
28 декабря - 6 апреля 2023
Майский
Объектив
19 августа - 31 марта 2023
Люксор Тула
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.