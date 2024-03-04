30 марта в Бунырево на территории «Дикой Мяты» пройдет камерный концерт Вассы Железновой в Дачном Клубе «Тинькофф»!



Васса Железнова — многогранная певица, раздвигающая своим творчеством границы инди-фолк музыки и восходящая звезда российской независимой сцены. Она одинаково уверенно чувствует себя на территории джаза, поп-музыки, фолка и свободной импровизации. Ее музыка обратила на себя внимание ведущих музыкальных критиков и экспертов, Васса — резидент фестиваля «Дикая Мята».



В этот раз песни Вассы прозвучат в камерном варианте под аккомпанемент клавишных — подобное переосмысление станет интересно тем, кто совершенно далек от фолка и тем, кто знаком с глубиной народной традиции. Что получится: джаз, лаунж, трепетное и теплое ретро? Приходите послушать проникновенные, щемящие душу песни в самой прозрачной их версии!



Вход бесплатный.