Увула
11 марта в «Типографии» состоится концерт питерской рок-группы «Увула». Группа стартовала в конце 2015 года. Выступала в «Ионосфере», неоднократно на шоукейсах лейбла Colanade Magic Bros, этим летом едет на московский фест «Боль».
Выпустила полноформатный альбом «Я думал, у меня получится» летом 2017-го. Звучание «Увулы» – это мечтательный серф-рок с текстами про переживания, динамичной ритм-секцией и романтичным саксофоном.
Стоимость билетов: 600 руб.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
11 марта 2021, четверг
20:00
18 апреля - 10 мая
28 марта, воскресенье 13:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
13 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
3 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 333-555 ₽