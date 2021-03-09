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Увула

Увула

11 марта в «Типографии» состоится концерт питерской рок-группы «Увула». Группа стартовала в конце 2015 года. Выступала в «Ионосфере», неоднократно на шоукейсах лейбла Colanade Magic Bros, этим летом едет на московский фест «Боль».

Выпустила полноформатный альбом «Я думал, у меня получится» летом 2017-го. Звучание «Увулы» – это мечтательный серф-рок с текстами про переживания, динамичной ритм-секцией и романтичным саксофоном.

Стоимость билетов: 600 руб. 

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
11 марта 2021, четверг
20:00
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У Лукоморья
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Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
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13 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Nagart
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 ₽  Билеты: 500 ₽
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 ₽  Билеты: 900 ₽
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