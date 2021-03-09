11 марта в «Типографии» состоится концерт питерской рок-группы «Увула». Группа стартовала в конце 2015 года. Выступала в «Ионосфере», неоднократно на шоукейсах лейбла Colanade Magic Bros, этим летом едет на московский фест «Боль».

Выпустила полноформатный альбом «Я думал, у меня получится» летом 2017-го. Звучание «Увулы» – это мечтательный серф-рок с текстами про переживания, динамичной ритм-секцией и романтичным саксофоном.

Стоимость билетов: 600 руб.