Три дня дождя
4 октября в манеже «Арсенала» пройдет концерт группы «Три дня дождя».
«Три дня дождя» отправятся в тур с новым альбомом «Висхолдинг». Тур охватывает целую сетку городов. На каждом концерте прозвучат как главные хиты, так и свежие треки из нового альбома.
Коллектив, основанный Глебом Викторовым и уже ставший одной из главных групп своего жанра знаком слушателю мрачной романтикой, живым звуком и честными текстами — всё это стало фирменным стилем группы.
Сольные концерты станут особыми встречами с атмосферой меланхолии и настоящей осени, где каждый слушатель сможет услышать любимые песни и прочувствовать их по-новому.
Где и когда?
Тула , Ленина пр-т, д.87
4 октября 2025, суббота
20:00
