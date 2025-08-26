4 октября в манеже «Арсенала» пройдет концерт группы «Три дня дождя».



«Три дня дождя» отправятся в тур с новым альбомом «Висхолдинг». Тур охватывает целую сетку городов. На каждом концерте прозвучат как главные хиты, так и свежие треки из нового альбома.



Коллектив, основанный Глебом Викторовым и уже ставший одной из главных групп своего жанра знаком слушателю мрачной романтикой, живым звуком и честными текстами — всё это стало фирменным стилем группы.



Сольные концерты станут особыми встречами с атмосферой меланхолии и настоящей осени, где каждый слушатель сможет услышать любимые песни и прочувствовать их по-новому.



