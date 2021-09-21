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Три дня дождя

Три дня дождя

24 сентября на сцене клуба Backstage выступит группа «Три дня дождя». Любовь, аддикции, откровенные истории в динамичном звучании. Добро пожаловать в русский рок.

Где и когда?
Backstage club
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
24 сентября 2021, пятница
20:00
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Касса
Слава
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23 октября, суббота 19:00
КДЦ Азот
 ₽  Билеты: 2000-2700 ₽
Северный Флот
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9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Операция Пластилин
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7 ноября, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Черный вторник
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3 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
F.P.G
Купить билет
9 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
АнимациЯ
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20 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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