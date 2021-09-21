Три дня дождя
24 сентября на сцене клуба Backstage выступит группа «Три дня дождя». Любовь, аддикции, откровенные истории в динамичном звучании. Добро пожаловать в русский рок.
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
24 сентября 2021, пятница
20:00
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 2000-2700 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
7 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
9 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
20 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽