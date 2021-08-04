Тараканы!
1 февраля на сцене Concert Hall выступит один из самых ярких и любимых панк-рок коллективов страны группа «Тараканы!».
Быть как Sex Pistols на старте... Походить на Ramones... Найти источники вдохновения в калифорнийском поп-панке конца девяностых... И все это время оставаться самими собой...
По независящим от Myslo-кассы причинам концерт группы «Тараканы!» отменён.
Группа «Тараканы!» — одна из самых известных панк-команд России. Их гастрольная география обширна и постоянно растет: «Тараканы!» объехали всю Россию и страны СНГ, побывали в Европе, Японии, на Ближнем Востоке и в Азии. И 4 сентября выступят в Туле в рамках масштабного тура, приуроченного к 30-летию группы!
30 лет — отличный повод для всех фанатов группы от мала до велика собраться на концертах и фестивалях, чтобы громко поздравить «Тараканов!» и вспомнить в очередной раз те песни, которые были с ними на протяжении всей жизни. А 4 сентября ты сможешь поздравить группу лично!
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
1 февраля 2022, вторник
19:00
19 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
1 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
15 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
26 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽