1 февраля на сцене Concert Hall выступит один из самых ярких и любимых панк-рок коллективов страны группа «Тараканы!».

Быть как Sex Pistols на старте... Походить на Ramones... Найти источники вдохновения в калифорнийском поп-панке конца девяностых... И все это время оставаться самими собой...

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт группы «Тараканы!» отменён.

Группа «Тараканы!» — одна из самых известных панк-команд России. Их гастрольная география обширна и постоянно растет: «Тараканы!» объехали всю Россию и страны СНГ, побывали в Европе, Японии, на Ближнем Востоке и в Азии. И 4 сентября выступят в Туле в рамках масштабного тура, приуроченного к 30-летию группы!

30 лет — отличный повод для всех фанатов группы от мала до велика собраться на концертах и фестивалях, чтобы громко поздравить «Тараканов!» и вспомнить в очередной раз те песни, которые были с ними на протяжении всей жизни. А 4 сентября ты сможешь поздравить группу лично!