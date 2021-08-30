СКАZKI
В Harat’s Pub выступит группа СКАZKI - яркий коллектив, работающий в стиле этно-поп.
Участники коллектива — известные профессиональные исполнители с опытом выступлений на больших площадках уже в течение 20 лет.
Огромный концертный опыт, необычный музыкальный материал и самобытные голоса солисток в совокупности создали свой неповторимый творческий стиль коллектива.
В музыке группы СКАZKI аутентичные исконно русские напевы удачно сочетаются с современными ведущими мировыми стилями поп-музыки.
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
1 января 2022, суббота
21:00
13 января, четверг 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
22 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
12 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
5 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
19 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽