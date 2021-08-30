В Harat’s Pub выступит группа СКАZKI - яркий коллектив, работающий в стиле этно-поп.

Участники коллектива — известные профессиональные исполнители с опытом выступлений на больших площадках уже в течение 20 лет.

Огромный концертный опыт, необычный музыкальный материал и самобытные голоса солисток в совокупности создали свой неповторимый творческий стиль коллектива.

В музыке группы СКАZKI аутентичные исконно русские напевы удачно сочетаются с современными ведущими мировыми стилями поп-музыки.