Концерт переносится с 11 апреля на 30 мая и на новую площадку: клуб Backstage.

На сцене Harats Pub состоится акустический концерт музыкантов группы «СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ».

Это будет не привычное полновесное шоу группы, а камерный творческий вечер, на котором Александр Леонтьев и Яков Цвиркунов сыграют уникальный акустический сет, состоящий из так хорошо известных и давно полюбившихся публике песен.