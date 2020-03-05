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Северный флот

Северный флот

Концерт переносится с 11 апреля на 30 мая и на новую площадку: клуб Backstage.

На сцене Harats Pub состоится акустический концерт музыкантов группы «СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ».

Это будет не привычное полновесное шоу группы, а камерный творческий вечер, на котором Александр Леонтьев и Яков Цвиркунов сыграют уникальный акустический сет, состоящий из так хорошо известных и давно полюбившихся публике песен.

 

Где и когда?
Backstage club
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
30 мая 2020, суббота
21:00
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