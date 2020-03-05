Северный флот
Концерт переносится с 11 апреля на 30 мая и на новую площадку: клуб Backstage.
На сцене Harats Pub состоится акустический концерт музыкантов группы «СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ».
Это будет не привычное полновесное шоу группы, а камерный творческий вечер, на котором Александр Леонтьев и Яков Цвиркунов сыграют уникальный акустический сет, состоящий из так хорошо известных и давно полюбившихся публике песен.
Где и когда?
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
30 мая 2020, суббота
21:00
11 июня, четверг 12:00
₽ Билеты: 500 ₽
31 октября, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽
4 июня, четверг 18:30
₽ Билеты: 400-450 ₽
19 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽
7 июня, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
10 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽