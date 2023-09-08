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Сергей Полунин. Распутин

Сергей Полунин. Распутин

4 октября в Городском концертном зале покажут балет «Распутин». Григорий Распутин — один из самых загадочных и противоречивых героев российской истории. И жизнь, и смерть этого человека до сих пор вызывают массу вопросов и таят огромное количество загадок. Простой крестьянин, ставший одним из самых влиятельных людей в Российской империи. Кто-то считает его злодеем, манипулятором, колдуном и даже дьяволом, кто-то — мудрецом и святым целителем.

Хореограф Юка Ойши создала балет «Распутин» специально для сезона выступлений Сергея Полунина в знаменитом лондонском театре Palladium, где и состоялась мировая премьера постановки. Григорий Распутин, созданный Юкой Ойши, совмещает в себе и положительные, и отрицательные черты. В одноименном балете Распутин прежде всего — человек, а уже потом исторический персонаж.

Сергей Полунин: «Наш балет «Распутин» — это в первую очередь история человеческих отношений. Все его герои — и Распутин, и царская семья, и князь Юсупов в ней не абстрактные исторические герои из книг, а живые люди — с человеческими чувствами и переживаниями».

Оригинальную музыку для балета «Распутин» написал один из самых талантливых и востребованных российских композиторов нашего времени — Кирилл Рихтер.

А удивительной красоты костюмы для героев «Распутина» создала всемирно известный модельер Ульяна Сергеенко.

Хореограф — Юка Ойши.
Композитор — Кирилл Рихтер.
Сценограф — Отто Бубеничек.
Художник по костюмам — Ульяна Сергеенко.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула , улица Советская, 2
4 октября 2023, среда
19:00
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