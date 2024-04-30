16 и 17 мая в Городском концертном зале вновь выступит Сергей Лазарев со своим шоу «Я не боюсь».



Один из самых гастролирующих артистов российской эстрады, талантливый певец Сергей Лазарев вскоре снова порадует поклонников грандиозным концертным шоу «Я не боюсь!».



Премьера концертного шоу «Я не боюсь!» состоялась осенью 2022 года. С того момента певец успел показать его своим поклонникам уже более 120 раз. По версии RU.TV, эта программа стала лучшим концертным сольным шоу.



Зрителей ждут масштабные декорации, уникальные танцевальные постановки, красочные костюмы, невероятный свет, живой звук, яркие спецэффекты, любимые хиты, музыкальные новинки и мощная энергетика артиста.

