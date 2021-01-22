Рок-хиты на шотландских волынках

17 марта в ГКЗ пройдёт незабываемое шоу от виртуозов волынок и барабанов — оркестра волынщиков City Pipes при участии одного из лучших певцов Ирландии — Конора Мюррея (гитара, вокал).

Хиты мирового рока оркестр волынщиков City Pipes представят в ярком, неповторимом звучании, а Конор Мюррей споёт самые сокровенные ирландские баллады вместе с оркестром.

Оркестр волынщиков City Pipes — один из самых востребованных и необычных коллективов. City Pipes известны своими удивительными концертами, передающими атмосферу Ирландии и Шотландии, — будь то выступления в резиденции посла Великобритании и на Олимпийских играх, на стадионе Лужники перед многими тысячами любителей футбола и в Московской консерватории перед ценителями классической музыки. Каждый концерт — это событие, которое остаётся в памяти у зрителей надолго.

Конор Мюррей родился в Белфасте, Северная Ирландия, в семье известного музыканта. С юных лет начал петь и выступать, побывал с концертами во многих странах мира. Музыкант не понаслышке знает, что такое борьба за свободу. Песни Конора проникнуты грустью от потерь и радостью от долгожданных встреч, воинственностью перед боем и надеждой на счастье. Все, кто хоть раз слышал его песни, не забудут их никогда!



