Рок-хиты на шотландских волынках
17 марта в ГКЗ пройдёт незабываемое шоу от виртуозов волынок и барабанов — оркестра волынщиков City Pipes при участии одного из лучших певцов Ирландии — Конора Мюррея (гитара, вокал).
Хиты мирового рока оркестр волынщиков City Pipes представят в ярком, неповторимом звучании, а Конор Мюррей споёт самые сокровенные ирландские баллады вместе с оркестром.
Оркестр волынщиков City Pipes — один из самых востребованных и необычных коллективов. City Pipes известны своими удивительными концертами, передающими атмосферу Ирландии и Шотландии, — будь то выступления в резиденции посла Великобритании и на Олимпийских играх, на стадионе Лужники перед многими тысячами любителей футбола и в Московской консерватории перед ценителями классической музыки. Каждый концерт — это событие, которое остаётся в памяти у зрителей надолго.
Конор Мюррей родился в Белфасте, Северная Ирландия, в семье известного музыканта. С юных лет начал петь и выступать, побывал с концертами во многих странах мира. Музыкант не понаслышке знает, что такое борьба за свободу. Песни Конора проникнуты грустью от потерь и радостью от долгожданных встреч, воинственностью перед боем и надеждой на счастье. Все, кто хоть раз слышал его песни, не забудут их никогда!
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
17 марта 2021, среда
19:00
10 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
19 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1800 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
26 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 777-1111 ₽
20 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 600 ₽