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Рок-хиты на шотландских волынках

Рок-хиты на шотландских волынках

17 марта в ГКЗ пройдёт незабываемое шоу от виртуозов волынок и барабанов — оркестра волынщиков City Pipes при участии одного из лучших певцов Ирландии — Конора Мюррея (гитара, вокал).
 
 
Хиты мирового рока оркестр волынщиков City Pipes представят в ярком, неповторимом звучании, а Конор Мюррей споёт самые сокровенные ирландские баллады вместе с оркестром.
 

 
Оркестр волынщиков City Pipes — один из самых востребованных и необычных коллективов. City Pipes известны своими удивительными концертами, передающими атмосферу Ирландии и Шотландии, — будь то выступления в резиденции посла Великобритании и на Олимпийских играх, на стадионе Лужники перед многими тысячами любителей футбола и в Московской консерватории перед ценителями классической музыки. Каждый концерт — это событие, которое остаётся в памяти у зрителей надолго.
 
 
Конор Мюррей родился в Белфасте, Северная Ирландия, в семье известного музыканта. С юных лет начал петь и выступать, побывал с концертами во многих странах мира. Музыкант не понаслышке знает, что такое борьба за свободу. Песни Конора проникнуты грустью от потерь и радостью от долгожданных встреч, воинственностью перед боем и надеждой на счастье. Все, кто хоть раз слышал его песни, не забудут их никогда!

 

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
17 марта 2021, среда
19:00
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Касса
Kinder
Купить билет
10 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Louna
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19 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800 ₽
Felidae
Купить билет
15 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Фестиваль памяти Юрия Хоя
Купить билет
27 марта, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Монгол Шуудан
Купить билет
26 марта, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 777-1111 ₽
Labov SKY Jam
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20 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 600 ₽
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