29 марта в Бунырево на территории «Дикой Мяты» выступит ROFMAN — южный самобытный коллектив, объединивший Ялту, Ростов и Краснодар. Музыка ребят — это смесь от романтичной инди-лирики до рваных испанских гитар и блюзовых риффов.



Кира, солистка бэнда и автор, начинала с поэзии, поэтому в её песнях можно услышать стихотворные вставки и много работы с образами и метафорами в текстах.



ROFMAN стали победителями кстинг-платформы «Таврида.Арт», финалистами второго сезона шоу «Залетай в тренды», попали на телешоу «Новая Звезда», и этой весной впервые выступят в арт-кэмпе «Дикой Мяты»!



Вход бесплатный.