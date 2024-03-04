Rofman
29 марта в Бунырево на территории «Дикой Мяты» выступит ROFMAN — южный самобытный коллектив, объединивший Ялту, Ростов и Краснодар. Музыка ребят — это смесь от романтичной инди-лирики до рваных испанских гитар и блюзовых риффов.
Кира, солистка бэнда и автор, начинала с поэзии, поэтому в её песнях можно услышать стихотворные вставки и много работы с образами и метафорами в текстах.
ROFMAN стали победителями кстинг-платформы «Таврида.Арт», финалистами второго сезона шоу «Залетай в тренды», попали на телешоу «Новая Звезда», и этой весной впервые выступят в арт-кэмпе «Дикой Мяты»!
Вход бесплатный.
Где и когда?
Бунырево , д. Бунырёво, Алексинский район
29 марта 2024, пятница
21:00
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28 декабря - 6 апреля 2023
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