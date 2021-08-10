Раскаленный город
18 сентября в тульском рок-клубе «М2» пройдет концерт группы «Раскаленный город». «Раскаленный город» — профессиональная музыкальная группа, драйвовый утяжелённый русский рок-н-ролл. Прекрасный звук. Интригующая лирика. Харизматичный вокал.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
18 сентября 2021, суббота
20:00
21 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1300-3300 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
22 сентября, среда 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
25 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽