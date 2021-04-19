Ploho
20 апреля в культурном центре «Типография» пройдёт большой концерт и презентация нового альбома группы Ploho — «Фантомные чувства». Помимо нового альбома в программе все главные песни группы за 7 лет: Закладка, Новостройки, Молодость, Хотеть тепла, Горький опыт, Кресты и др.
Стоимость: от 600 рублей.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
20 апреля 2021, вторник
20:00
24 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
23 - 30 мая
29 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
30 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 2000 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽