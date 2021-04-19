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Ploho

Ploho

20 апреля в культурном центре «Типография» пройдёт большой концерт и презентация нового альбома группы Ploho — «Фантомные чувства». Помимо нового альбома в программе все главные песни группы за 7 лет: Закладка, Новостройки, Молодость, Хотеть тепла, Горький опыт, Кресты и др.

Стоимость: от 600 рублей. 

 
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
20 апреля 2021, вторник
20:00
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−1
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