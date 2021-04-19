20 апреля в культурном центре «Типография» пройдёт большой концерт и презентация нового альбома группы Ploho — «Фантомные чувства». Помимо нового альбома в программе все главные песни группы за 7 лет: Закладка, Новостройки, Молодость, Хотеть тепла, Горький опыт, Кресты и др.



Стоимость: от 600 рублей.