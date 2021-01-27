20 марта в тульском рок-клубе M2 пройдет юбилейный концерт «Пионерлагерь Пыльная Радуга». Это будет концерт, посвященный десятилетию группы, знакомству с новыми участниками и новыми песнями.

Концерт отменен.

Банда самодельного психического террора, летом 19-го пережив клиническую смерть, обновляет состав и двигает в длинный тур по стране, дабы заявить о том, что враги не дождутся закрытия лагеря, о том, что ВИА зазвучал ещё хлеще, о том, что вы не устанете любить наши старые вещи и с восторгом встречать новые. Тур новой весны, новой жизни, юбилея банды, нашей кровавой юности, вашей пропащей радости. До встреч.