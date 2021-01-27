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Пионерлагерь Пыльная Радуга

Пионерлагерь Пыльная Радуга

20 марта в тульском рок-клубе M2 пройдет юбилейный концерт «Пионерлагерь Пыльная Радуга». Это будет концерт, посвященный десятилетию группы, знакомству с новыми участниками и новыми песнями.

Концерт отменен.

Банда самодельного психического террора, летом 19-го пережив клиническую смерть, обновляет состав и двигает в длинный тур по стране, дабы заявить о том, что враги не дождутся закрытия лагеря, о том, что ВИА зазвучал ещё хлеще, о том, что вы не устанете любить наши старые вещи и с восторгом встречать новые. Тур новой весны, новой жизни, юбилея банды, нашей кровавой юности, вашей пропащей радости. До встреч.
Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
20 марта 2021, суббота
19:00
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Касса
Монгол Шуудан
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26 марта, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 777-1111 ₽
Sellout/Архипанк
Купить билет
9 апреля, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
Дуэт Кювет
Купить билет
3 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 333-555 ₽
Фестиваль памяти Юрия Хоя
Купить билет
27 марта, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Animal ДжаZ
Купить билет
4 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200-1400 ₽
Mgzavrebi
Купить билет
18 апреля, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
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