21 марта в Городском концертном зале покажут национальное шоу России «Кострома», которое представляет историю многонационального государства в спектакле о Великой Руси и жизни её народов.

Расширяя пространство времени и горизонтов, спектакль передает невероятные масштабы Великой страны. Словно единое полотно лоскутного одеяла, сотканное из множества фрагментов разных культур, «Национальное Шоу России «Кострома» позволяет рассмотреть мельчайшие штрихи в картинах жизни многонационального российского народа. Об этом не прочтешь на страницах учебников и в примечаниях туристических путеводителей.

Номера программы созданы с удивительной профессиональной точностью,

соблюдением верности традициям и национальному стилю живой культуры

художественным руководителем и главным балетмейстером РНБК, заслуженным деятелем искусств РФ Юрием Царенко.

50 артистов на сцене, виртуозная техника, великолепное актерское

мастерство, 17 сценических перевоплощений, новейшие технологии, 600

уникальных костюмов, 300 предметов реквизита, 7 смен декораций,

ожившие картинки видео проекции, тяжелый дым и звездное небо – все это

сказочная реальность «Национальное Шоу России «Кострома».