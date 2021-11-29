Национальное Шоу России «Кострома»
21 марта в Городском концертном зале покажут национальное шоу России «Кострома», которое представляет историю многонационального государства в спектакле о Великой Руси и жизни её народов.
Расширяя пространство времени и горизонтов, спектакль передает невероятные масштабы Великой страны. Словно единое полотно лоскутного одеяла, сотканное из множества фрагментов разных культур, «Национальное Шоу России «Кострома» позволяет рассмотреть мельчайшие штрихи в картинах жизни многонационального российского народа. Об этом не прочтешь на страницах учебников и в примечаниях туристических путеводителей.
Номера программы созданы с удивительной профессиональной точностью,
соблюдением верности традициям и национальному стилю живой культуры
художественным руководителем и главным балетмейстером РНБК, заслуженным деятелем искусств РФ Юрием Царенко.
50 артистов на сцене, виртуозная техника, великолепное актерское
мастерство, 17 сценических перевоплощений, новейшие технологии, 600
уникальных костюмов, 300 предметов реквизита, 7 смен декораций,
ожившие картинки видео проекции, тяжелый дым и звездное небо – все это
сказочная реальность «Национальное Шоу России «Кострома».
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
21 марта 2022, понедельник
19:00
26 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽
2 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
13 апреля, среда 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
30 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
16 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
22 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽