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Национальное Шоу России «Кострома»

Национальное Шоу России «Кострома»

21 марта в Городском концертном зале покажут национальное шоу России «Кострома», которое представляет историю многонационального государства в спектакле о Великой Руси и жизни её народов.

Расширяя пространство времени и горизонтов, спектакль передает невероятные масштабы Великой страны. Словно единое полотно лоскутного одеяла, сотканное из множества фрагментов разных культур, «Национальное Шоу России «Кострома» позволяет рассмотреть мельчайшие штрихи в картинах жизни многонационального российского народа. Об этом не прочтешь на страницах учебников и в примечаниях туристических путеводителей.
 
Номера программы созданы с удивительной профессиональной точностью,
соблюдением верности традициям и национальному стилю живой культуры
художественным руководителем и главным балетмейстером РНБК, заслуженным деятелем искусств РФ Юрием Царенко.
 
50 артистов на сцене, виртуозная техника, великолепное актерское
мастерство, 17 сценических перевоплощений, новейшие технологии, 600
уникальных костюмов, 300 предметов реквизита, 7 смен декораций,
ожившие картинки видео проекции, тяжелый дым и звездное небо – все это
сказочная реальность «Национальное Шоу России «Кострома».
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
21 марта 2022, понедельник
19:00
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Касса
Сергей Любавин
Купить билет
26 апреля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
THE KOREA
Купить билет
2 апреля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
Пилот
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13 апреля, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
N.Tesla
Купить билет
30 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
CATHARSIS
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16 апреля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Коррозия металла
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22 апреля, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
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