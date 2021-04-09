29 мая на сцене Harat's состоится концерт группы Н.О.М. В марте 2021 группа отметила свое 34-летие. Короли Санкт-Петербурга к этой дате закончили работу над очередным альбомом - «Малгил» на стихи поэтов «ОБЭРИУ».

Предыдущий студийный проект «Веселая карусель» был представлен публике совсем недавно - в сентябре 2020. Музыканты находятся в прекрасной творческой форме, живые выступления по-прежнему полны драйва и веселого угара, невзирая на ковиды. Майские концерты посвящаются выходу в свет книги Андрея Кагадеева «НОМ. Хроники драматического идиотизма».