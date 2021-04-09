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Н.О.М.

Н.О.М.

29 мая на сцене Harat's состоится концерт группы Н.О.М.  В марте 2021 группа отметила свое 34-летие. Короли Санкт-Петербурга к этой дате закончили работу над очередным альбомом - «Малгил» на стихи поэтов «ОБЭРИУ».

Предыдущий студийный проект «Веселая карусель» был представлен публике совсем недавно - в сентябре 2020. Музыканты находятся в прекрасной творческой форме, живые выступления по-прежнему полны драйва и веселого угара, невзирая на ковиды. Майские концерты посвящаются выходу в свет книги Андрея Кагадеева «НОМ. Хроники драматического идиотизма».

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
29 мая 2021, суббота
20:00
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Касса
Plush Fish & Distemper
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29 мая, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Скандал заказывали?
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13 июня, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Невероятные приключения котенка Томми и мышонка Джимми
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1 сентября, среда 13:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 400-600 ₽
Песни из фильма БРАТ-2
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29 мая, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1200 ₽
Делаем «японский переплёт». Мейкер-студия с Евгенией Виноградовой на Октаве
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29 мая, суббота 15:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 500 ₽
Раскаленный город
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26 июня, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 350 ₽
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