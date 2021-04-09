Н.О.М.
29 мая на сцене Harat's состоится концерт группы Н.О.М. В марте 2021 группа отметила свое 34-летие. Короли Санкт-Петербурга к этой дате закончили работу над очередным альбомом - «Малгил» на стихи поэтов «ОБЭРИУ».
Предыдущий студийный проект «Веселая карусель» был представлен публике совсем недавно - в сентябре 2020. Музыканты находятся в прекрасной творческой форме, живые выступления по-прежнему полны драйва и веселого угара, невзирая на ковиды. Майские концерты посвящаются выходу в свет книги Андрея Кагадеева «НОМ. Хроники драматического идиотизма».
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
29 мая 2021, суббота
20:00
29 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
13 июня, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
1 сентября, среда 13:00
₽ Билеты: 400-600 ₽
29 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1200 ₽
29 мая, суббота 15:00
₽ Билеты: 500 ₽
26 июня, суббота 20:00
₽ Билеты: 350 ₽