14 мая в Концертном зале Тульской областной филармонии пройдёт международный музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет…». Именной фестиваль ведущего российского пианиста «Денис Мацуев представляет…» в первый раз проходит в Туле!

Его главная цель – поиск, открытие и поддержка юных талантов. Прославленный музыкант, выступающий по всему миру, Денис Мацуев также ведет активную общественную деятельность и всеми силами помогает талантливым детям России. На протяжении многих лет он возглавляет Благотворительный фонд «Новые имена», является членом жюри ряда юношеских конкурсов, а в последние годы проводит Grand Piano Competition, помогая юным дарованиям расти, развиваться и становиться большими музыкантами.

На фестивале Денис Мацуев представит публике подрастающее поколение виртуозов – тех, за кем будущее российского исполнительского искусства. «Они действительно неповторимо талантливы, – говорит маэстро о своих юных коллегах. – Если не смотреть, то можно подумать, что за инструментом взрослый, большой, глубокий артист».

14 мая на сцену Тульской филармонии выйдет победительница телевизионного конкурса «Синяя птица», исполнительница на балалайке Анастасия Тюрина. За свои десять лет Настя уже успела выступить на главных концертных площадках страны с ведущими коллективами: Академическим оркестром русских народных инструментов им. Н.Н.

Некрасова, Государственным академическим симфоническим оркестром России имени Е. Светланова, Российским национальным молодежным симфоническим оркестром. Она покорила Большой Кремлевский дворец, Большой театр России, Московский концертный зал «Зарядье», Филармонический театр Вероны в Италии и многие другие площадки.

В фестивальную команду Дениса Мацуева также входят известные российские музыканты: заслуженный артист России, лауреат Премии Правительства России в области культуры Андрей Иванов (контрабас), солистка и концертмейстер Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова, лауреат

международных конкурсов Екатерина Мочалова (домра).

Сам художественный руководитель и идейный вдохновитель этого музыкального форума, Денис Мацуев примет участие в каждом из концертов фестиваля. В первый фестивальный вечер он исполнит Концерт для фортепиано с оркестром №2 С.В.Рахманинова. «Каждый раз, когда я играю эту музыку, я самый счастливый человек, – признался пианист в одном из интервью. – Рахманинов для меня – икона. Я помню, как

впервые в жизни, в 13 лет, сыграл концерт Рахманинова в Иркутске. Это было счастье, с которого началась огромная история.»

Сопровождать выступления солистов на фестивале в Туле Денис Мацуев доверил Тульскому филармоническому симфоническому оркестру под управлением Владислава Лаврика. «За плечами» коллектива есть опыт совместных выступлений с маэстро, работа с которым – огромная ответственность и честь для любого оркестра.

В программе:

I отделение

А. Бородин. Половецкие пляски из оперы «Князь Игорь», А.Шалов. «Валенки». Солистка – Анастасия Тюрина (балалайка), Е.Подгайц. «Рандеву». Двойной концерт для домры и контрабаса с оркестром. Солисты

– лауреат международных конкурсов Екатерина Мочалова (домра), заслуженный артист России Андрей Иванов (контрабас)

II отделение

С. Рахманинов. Концерт №2 для фортепиано с оркестром, ор.18. Солист – народный артист России Денис Мацуев (фортепиано), Тульский филармонический симфонический оркестр. Художественный руководитель и главный дирижер – Владислав Лаврик.