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Музыка пылающего сердца

Музыка пылающего сердца

9 июня в Концертном зале Тульской областной филармонии пройдет концерт солиста Карельской государственной филармонии — Михаила Тоцкого. Дирижера Оркестра русских народных инструментов «Онего», лауреата Международных и Всероссийских конкурсов, заслуженного артиста Республики Карелия Михаила Тоцкого недаром называют «человек-оркестр». Блистательный исполнитель на своих концертах открывает новые грани звучания разнообразных инструментов – баяна, бандонеона, аккордины, а произведения самых разных жанров и стилей в его исполнении звучат как «музыка пылающего сердца».
 
Михаил Тоцкий – выпускник Петрозаводской государственной консерватории, лауреат Международных конкурсов и Всероссийских фестивалей, лауреат государственных премий Республики Карелия в области искусства (2006, 2011 годы) за создание оригинальных музыкальных программ.
 
Он один из тех разноплановых музыкантов, чей талант проявляется одинаково успешно сразу в разных областях музыки: яркий, виртуозный баянист, первый в Петрозаводске исполнитель на редком музыкальном инструменте «бандонеон», дирижер, обладающий высоким профессионализмом. Прекрасное чувство стиля и формы, филигранная техника и тонкая нюансировка отличают игру этого музыканта. Михаил исполняет музыку различных стилей и эпох, является автором многочисленных танго-программ, в разные годы с успехом представленных в Карельской филармонии и на гастролях в России и за рубежом.
 
Михаил Тоцкий выступал на таких сценах, как Московский международный дом музыки, Зал Чайковского, Малый зал Санкт-Петербургской филармонии, а также в Германии, Франции, Нидерландах, Финляндии, Швеции, Норвегии и др.
 
Исполнители:
Оркестр русских народных инструментов «Тула»
Дирижёр – Владимир АЛЕНИЧЕВ
Солист – заслуженный артист республики Карелия, лауреат всероссийских и международных конкурсов Михаил ТОЦКИЙ баян, аккордина, бандонеон, г. Петрозаводск.
 
В программе: А. Пьяццолла, C. Бише, М. Морес Тангуэра, Л. Бакалов, А. Астьер, Р. Гальяно, В. Гридин, В. Власов, Е. Кузнецов, Дж. Манделл, Л. Фанчелли, А. Гайнулин, А. На-Юн-Кин.
 
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