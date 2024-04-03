моя дорогая Алиса
20 апреля в Бунырево на территории «Дикой Мяты» пройдет концерт «Моей дорогой Алисы» в Дачном Клубе «Тинькофф».
«Моя дорогая Алиса» — талантливая певица с запоминающимся тембром и
глубокими текстами песен. Ее композиции — не просто музыка. Каждая,
словно саундтрек к историям всех влюбленных, юных, ранимых,
устремленных молодых людей.
Алиса — про свет, уязвимость, честность, чувственность, загадочность и
глубину. Она дарит слушателям настоящую эмоциональную связь, с ней
хочется забыть обо всем и просто танцевать.
Вход бесплатный.
Где и когда?
Бунырево , д. Бунырёво, Алексинский район
20 апреля 2024, суббота
21:00
11 - 24 апреля
23 апреля, вторник 00:00
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