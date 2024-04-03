20 апреля в Бунырево на территории «Дикой Мяты» пройдет концерт «Моей дорогой Алисы» в Дачном Клубе «Тинькофф».



«Моя дорогая Алиса» — талантливая певица с запоминающимся тембром и

глубокими текстами песен. Ее композиции — не просто музыка. Каждая,

словно саундтрек к историям всех влюбленных, юных, ранимых,

устремленных молодых людей.



Алиса — про свет, уязвимость, честность, чувственность, загадочность и

глубину. Она дарит слушателям настоящую эмоциональную связь, с ней

хочется забыть обо всем и просто танцевать.



Вход бесплатный.