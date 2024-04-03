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моя дорогая Алиса

моя дорогая Алиса

20 апреля в Бунырево на территории «Дикой Мяты» пройдет концерт «Моей дорогой Алисы» в Дачном Клубе «Тинькофф».

«Моя дорогая Алиса» — талантливая певица с запоминающимся тембром и
глубокими текстами песен. Ее композиции — не просто музыка. Каждая,
словно саундтрек к историям всех влюбленных, юных, ранимых,
устремленных молодых людей.

Алиса — про свет, уязвимость, честность, чувственность, загадочность и
глубину. Она дарит слушателям настоящую эмоциональную связь, с ней
хочется забыть обо всем и просто танцевать.

Вход бесплатный.  

Где и когда?
Деревня Бунырёво
Бунырево , д. Бунырёво, Алексинский район
20 апреля 2024, суббота
21:00
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