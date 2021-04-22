Творческая флирт-вечеринка
25 апреля в кафе «Ёлочка» вас ждёт мини-концерт Ольги Титовой и Ангелины Коломыцевой.
Ольга Титова исполнит для вас песни:
- «Нарисуй мне небо» – Ёлка;
- «Меланхолия» – П. Гагарина;
- «Нет» – П. Гагарина;
- «Сопрано» – Ани Лорак;
- «Музыка нас связала» – «Мираж».
Вы можете танцевать, зажигать, подпевать!
В исполнении Ангелины Коломыцевой вы услышите самые зажигательные рок-хиты!
И конечно, как всегда, порадует своим вокалом всем полюбившаяся Мария Бибикова. Игры, конкурсы тоже ждут вас!
И также накрытые столики, праздничная атмосфера и улётные танцы для всех. Заказ билетов: 8-953-424-17-36.
Где и когда?
Тула, ул. Первомайская, 13-а
25 апреля 2021, воскресенье
17:00
4 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1500 ₽
12 мая, среда 19:00
₽ Билеты: 600-1600 ₽
21 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 350 ₽
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
2 мая, воскресенье 14:00
₽ Билеты: 750-850 ₽
29 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1200 ₽