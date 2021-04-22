Творческая флирт-вечеринка

25 апреля в кафе «Ёлочка» вас ждёт мини-концерт Ольги Титовой и Ангелины Коломыцевой.

Ольга Титова исполнит для вас песни:

«Нарисуй мне небо» – Ёлка;

«Меланхолия» – П. Гагарина;

«Нет» – П. Гагарина;

«Сопрано» – Ани Лорак;

«Музыка нас связала» – «Мираж».

Вы можете танцевать, зажигать, подпевать!

В исполнении Ангелины Коломыцевой вы услышите самые зажигательные рок-хиты!

И конечно, как всегда, порадует своим вокалом всем полюбившаяся Мария Бибикова. Игры, конкурсы тоже ждут вас!

И также накрытые столики, праздничная атмосфера и улётные танцы для всех. Заказ билетов: 8-953-424-17-36.