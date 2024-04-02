6 апреля в Бунырево на территории «Дикой Мяты» пройдет концерт «Мэнсон Флетчер» в Дачном Клубе «Тинькофф».



«Мэнсон Флетчер» — резиденты фестиваля «Дикая Мята» и одни из любимых артистов арт-кэмпа. Альтернативный поп-рок в духе своего странного времени из Москвы, образованный в 2017 году гитаристом Леонидом Лещенко и вокалистом Михаилом Калмыковым.



Коллектив гармонично соединил в себе романтическое наследие российской

рок-сцены с культурой альтернативной музыки, образовав свой характер

звучания в собственном творчестве.



Вход бесплатный.