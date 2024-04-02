Мэнсон Флетчер
6 апреля в Бунырево на территории «Дикой Мяты» пройдет концерт «Мэнсон Флетчер» в Дачном Клубе «Тинькофф».
«Мэнсон Флетчер» — резиденты фестиваля «Дикая Мята» и одни из любимых артистов арт-кэмпа. Альтернативный поп-рок в духе своего странного времени из Москвы, образованный в 2017 году гитаристом Леонидом Лещенко и вокалистом Михаилом Калмыковым.
Коллектив гармонично соединил в себе романтическое наследие российской
рок-сцены с культурой альтернативной музыки, образовав свой характер
звучания в собственном творчестве.
Вход бесплатный.
Где и когда?
Бунырево , д. Бунырёво, Алексинский район
6 апреля 2024, суббота
21:00
10 апреля, среда 00:00
9 апреля, вторник 00:00
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