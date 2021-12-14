Mad Head / B.Y.O.B.

29 января в тульском рок-клубе «М2» выступят группы Mad Head и Bring Your Own Bottle.

Mad Head - музыкальный коллектив, играющий в стиле Heavy Metal. Музыканты группы имеют большой сценический опыт и каждый знает свое дело. Группа Mad Head, помимо атмосферы драйва и эмоций на концерте, хочет донести слушателю, что рок - это не только экспрессивная музыка, но и протест, вызов обществу: быть другими, не похожими на всех!

Bring Your Own Bottle - группа, играющая в стиле Heavy Post Grunge.

Группа образовалась в 2020 году из музыкантов, связанных между собой не только музыкой. Качовые рифы, четкий драм, мощный басс и запоминающийся вокал - все это не оставит тебя равнодушным к творчеству этих ребят.