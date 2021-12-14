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Mad Head / B.Y.O.B.

Mad Head / B.Y.O.B.

29 января в тульском рок-клубе «М2» выступят группы Mad Head и Bring Your Own Bottle.

Mad Head - музыкальный коллектив, играющий в стиле Heavy Metal. Музыканты группы имеют большой сценический опыт и каждый знает свое дело. Группа Mad Head, помимо атмосферы драйва и эмоций на концерте, хочет донести слушателю, что рок - это не только экспрессивная музыка, но и протест, вызов обществу: быть другими, не похожими на всех!

Bring Your Own Bottle - группа, играющая в стиле Heavy Post Grunge.
Группа образовалась в 2020 году из музыкантов, связанных между собой не только музыкой. Качовые рифы, четкий драм, мощный басс и запоминающийся вокал - все это не оставит тебя равнодушным к творчеству этих ребят.
Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
29 января 2022, суббота
20:00
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Чемпионат и первенство Тульской области по сценическим видам хореографии
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20 февраля, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 350 ₽
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31 марта, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
СЛОТ
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18 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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 ₽  Билеты: 1500 ₽
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