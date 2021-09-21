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Loqiemean

Loqiemean

30 октября на сцене клуба Backstage выступит Loqiemean. Концертное агентство Booking Machine представляет: тур «Рагнарёк». Loqiemean возвращается после года тишины, чтобы устроить масштабный тур.

 
Где и когда?
Backstage club
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
30 октября 2021, суббота
20:00
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Касса
LUMEN
Купить билет
16 марта, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100 ₽
ПНЕВМОСЛОН
Купить билет
5 февраля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
RAMMSTEIN tribute show
Купить билет
3 декабря, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
КОСМОНАВТОВ НЕТ
Купить билет
13 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
АнимациЯ
Купить билет
20 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
План Ломоносова
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3 декабря, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
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