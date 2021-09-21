Loqiemean
30 октября на сцене клуба Backstage выступит Loqiemean. Концертное агентство Booking Machine представляет: тур «Рагнарёк». Loqiemean возвращается после года тишины, чтобы устроить масштабный тур.
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
30 октября 2021, суббота
20:00
16 марта, среда 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
5 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
13 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
20 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽