3 октября в Городском концертном зале выступит Лолита.



Если Вам нужен психотерапевт, то лучшего вы не найдёте! «Её творчество лечит», — так говорят зрители после концертов. Двухчасовое очень личное общение со зрителем, ощущение, что она твоя подруга, соседка, сестра… Весь концерт смех постоянно перемежается со слезами от пронзительной Цветаевой и песни «Папа», а какая «Раневская»! Каждый зритель — реальный участник её шоу. Ставшие давно хитами «Ориентация» и «Пошлю его на» поют хором на всех её концертах. А чего стоит «Шампанское» и « Шпилька-каблучок», тут «танцуют все»!



Лолита — певица, которая не боится быть смешной и некрасивой, хотя от её ног невозможно оторваться).



Лолита не скрывает свой возраст, но ей удалось быть любимой молодым поколением, не потеряв и своего давнишнего зрителя. Дуэт с Коста Лакоста «По-другому» стал пятикратно платиновым, как и её предыдущие альбомы. Её «Марлен» и «Грустная танцую» покорили сердца слушателей в прошлом году.



Безупречный живой концерт! Ей не нужен балет, нагромождение технологий. Она вас поведёт за собой, и вы почувствуете себя любящими и свободными! Лучше один раз услышать её в сольном концерте, чем сто раз смотреть в сетях.



Стоимость: от 2000 руб.