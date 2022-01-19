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Летная Школа

Летная Школа

23 февраля в тульском рок-клубе «М2» впервые выступит Дима Вагин с коллективом «Летная Школа».

Будет весело, классно и со смыслом! Блики лирики, лики любви, кайф!
Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
23 февраля 2022, среда
20:00
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Касса
Марко Поло
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12 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
CATHARSIS
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16 апреля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
LASCALA
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10 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Сергей Любавин
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26 апреля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
Ловушка для мужа
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9 марта, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
СЛОТ
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18 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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