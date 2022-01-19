Летная Школа
23 февраля в тульском рок-клубе «М2» впервые выступит Дима Вагин с коллективом «Летная Школа».
Будет весело, классно и со смыслом! Блики лирики, лики любви, кайф!
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
23 февраля 2022, среда
20:00
12 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
16 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
10 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
26 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽
9 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
18 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽