Леша Свик
13 мая в Concert Hall выступит яркий представитель современной поп-сцены Леша Свик.
Его музыка - проникновенные баллады с узнаваемым вокалом, наполненные личным опытом и переживаниями, в которых многие узнают себя.
На сцене прозвучат мегахиты «Малиновый свет», «Плакала», «Стерва», «Танцевали до утра» и еще десятка топовых треков. Так же исполнитель порадует новинками.
Стоимость: от 2000 руб.
Где и когда?
Тула , ул. Фридриха Энгельса 70
13 мая 2024, понедельник
20:00
17 - 31 мая
16 - 17 мая
19 мая, воскресенье 00:00
16 мая, четверг 00:00
13 мая, понедельник 00:00
19 мая, воскресенье 00:00