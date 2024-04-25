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Леша Свик

Леша Свик

13 мая в Concert Hall выступит яркий представитель современной поп-сцены Леша Свик.

Его музыка - проникновенные баллады с узнаваемым вокалом, наполненные личным опытом и переживаниями, в которых многие узнают себя.

На сцене прозвучат мегахиты «Малиновый свет», «Плакала», «Стерва», «Танцевали до утра» и еще десятка топовых треков. Так же исполнитель порадует новинками.

Стоимость: от 2000 руб.

Где и когда?
Concert Hall
Тула , ул. Фридриха Энгельса 70
13 мая 2024, понедельник
20:00
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