13 мая в Concert Hall выступит яркий представитель современной поп-сцены Леша Свик.



Его музыка - проникновенные баллады с узнаваемым вокалом, наполненные личным опытом и переживаниями, в которых многие узнают себя.

На сцене прозвучат мегахиты «Малиновый свет», «Плакала», «Стерва», «Танцевали до утра» и еще десятка топовых треков. Так же исполнитель порадует новинками.



Стоимость: от 2000 руб.