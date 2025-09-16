19 сентября в альтернативной галерее «Контраст» выступит Ламора.



Авторский проект певицы и композитора Кристины Цыганковой в жанре поп-рок.

В этот вечер вы сможете насладиться акустическими версиями песен, которые только готовятся к выпуску и вы сможете услышать их первыми!



Только голос, пронизывающий тишину своей силой и глубиной, и аккомпонимент фортепиано в сопровождении композитора Максима Зиновьева.

Где: пространство «СОЮЗ», 1 этаж, ул. Фридриха Энгельса, 1. Вход свободный.