Ламора
19 сентября в альтернативной галерее «Контраст» выступит Ламора.
Авторский проект певицы и композитора Кристины Цыганковой в жанре поп-рок.
В этот вечер вы сможете насладиться акустическими версиями песен, которые только готовятся к выпуску и вы сможете услышать их первыми!
Только голос, пронизывающий тишину своей силой и глубиной, и аккомпонимент фортепиано в сопровождении композитора Максима Зиновьева.
Где: пространство «СОЮЗ», 1 этаж, ул. Фридриха Энгельса, 1. Вход свободный.
Где и когда?
Тула , Тула
19 сентября 2025, пятница
19:30
