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Концерт школы студии эстрадного балета Remix

Концерт школы студии эстрадного балета Remix

18 июня в ДК «Туламашзавод» состоится концерт школы студии эстрадного  балета Remix. Художественный руководитель почетный деятель искусств России, президент Федерации эстрадного и современного танца Тульской области Ольга Чекмазова 

За 20 лет своей деятельности Школа воспитала: чемпионов России по классическому балету, чемпиона Мира по Танцевальному шоу, серебряных призеров Мира и Европы по джазу в различных номинациях. Чемпионов России среди детей по Черлидингу, многократных победителей Всероссийских конкурсов и кубков России с эстраде и стилизации.
Сегодня Школа насчитывает 38 учеников в 2021-2022 году планируем расширить ряды всего на 10 мест.
 
Возможно, этот концерт ваш шанс влюбиться в танцы.
 
25 рублей — символический взнос в будущую дружбу! 
Так после окончания концерта будет открыта продажа «Спонсорского взноса» на развитие и ремонт школы, вы сможете внести ваш вклад в развитие хореографического искусства коллектива, как лица города Тулы. 

«Символический билет»: 25 руб.
«Взнос на развитие коллектива»: 500 руб. (позволяет купить места с 1-го по 3-ий ряд).
 
Где и когда?
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
Тула, улица Демидовская, 52
18 июня 2021, пятница
19:00
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