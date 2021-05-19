Концерт школы студии эстрадного балета Remix
18 июня в ДК «Туламашзавод» состоится концерт школы студии эстрадного балета Remix. Художественный руководитель почетный деятель искусств России, президент Федерации эстрадного и современного танца Тульской области Ольга Чекмазова
За 20 лет своей деятельности Школа воспитала: чемпионов России по классическому балету, чемпиона Мира по Танцевальному шоу, серебряных призеров Мира и Европы по джазу в различных номинациях. Чемпионов России среди детей по Черлидингу, многократных победителей Всероссийских конкурсов и кубков России с эстраде и стилизации.
Сегодня Школа насчитывает 38 учеников в 2021-2022 году планируем расширить ряды всего на 10 мест.
Возможно, этот концерт ваш шанс влюбиться в танцы.
25 рублей — символический взнос в будущую дружбу!
Так после окончания концерта будет открыта продажа «Спонсорского взноса» на развитие и ремонт школы, вы сможете внести ваш вклад в развитие хореографического искусства коллектива, как лица города Тулы.
«Символический билет»: 25 руб.
«Взнос на развитие коллектива»: 500 руб. (позволяет купить места с 1-го по 3-ий ряд).
Где и когда?
Тула, улица Демидовская, 52
18 июня 2021, пятница
19:00
1 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
4 июля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
20 июня, воскресенье 17:30
₽ Билеты: 300-500 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
20 июня, воскресенье 12:00
₽ Билеты: 700 ₽
26 июня - 21 августа