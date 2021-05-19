18 июня в ДК «Туламашзавод» состоится концерт школы студии эстрадного балета Remix. Художественный руководитель почетный деятель искусств России, президент Федерации эстрадного и современного танца Тульской области Ольга Чекмазова

За 20 лет своей деятельности Школа воспитала: чемпионов России по классическому балету, чемпиона Мира по Танцевальному шоу, серебряных призеров Мира и Европы по джазу в различных номинациях. Чемпионов России среди детей по Черлидингу, многократных победителей Всероссийских конкурсов и кубков России с эстраде и стилизации.

Сегодня Школа насчитывает 38 учеников в 2021-2022 году планируем расширить ряды всего на 10 мест.

Возможно, этот концерт ваш шанс влюбиться в танцы.

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