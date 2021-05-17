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Код Победы. Музыка памяти

Код Победы. Музыка памяти

30 мая Тульский театр «Эрмитаж» приглашает на концерт струнного ансамбля El Classic «Код Победы. Музыка памяти». На протяжении десятилетий Праздник Победы остается важнейшим для каждого из нас. Музыка победы – это наша генетическая память, обеспечивающая связь поколений.

В программе прозвучат композиции и инструментальные вариации песен, звучавших в памятных сороковых. Это было время суровое, но наполненное радостью и любовью. Лирические песни, страстное танго, классическая музыка помогали каждому возродиться к жизни и вновь почувствовать
аромат прекрасной весны.
 
По традиции музыканты представят номер-сюрприз с участием гостя концерта.
 
Стоимость билетов: 200 руб. Билеты можно приобрести в кассе театра.
Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
30 мая 2021, воскресенье
17:00
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Касса
ЭлектропартиZаны
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4 июня, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
Роликовые коньки
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11 июня, пятница 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200-300 ₽
Shortparis
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2 июня, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Moscow Rock Revival
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22 июня, вторник 22:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 450 ₽
Скандал заказывали?
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13 июня, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Невероятные приключения котенка Томми и мышонка Джимми
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1 сентября, среда 13:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 400-600 ₽
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