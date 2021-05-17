30 мая Тульский театр «Эрмитаж» приглашает на концерт струнного ансамбля El Classic «Код Победы. Музыка памяти». На протяжении десятилетий Праздник Победы остается важнейшим для каждого из нас. Музыка победы – это наша генетическая память, обеспечивающая связь поколений.

В программе прозвучат композиции и инструментальные вариации песен, звучавших в памятных сороковых. Это было время суровое, но наполненное радостью и любовью. Лирические песни, страстное танго, классическая музыка помогали каждому возродиться к жизни и вновь почувствовать

аромат прекрасной весны.

По традиции музыканты представят номер-сюрприз с участием гостя концерта.

Стоимость билетов: 200 руб. Билеты можно приобрести в кассе театра.