Код Победы. Музыка памяти
30 мая Тульский театр «Эрмитаж» приглашает на концерт струнного ансамбля El Classic «Код Победы. Музыка памяти». На протяжении десятилетий Праздник Победы остается важнейшим для каждого из нас. Музыка победы – это наша генетическая память, обеспечивающая связь поколений.
В программе прозвучат композиции и инструментальные вариации песен, звучавших в памятных сороковых. Это было время суровое, но наполненное радостью и любовью. Лирические песни, страстное танго, классическая музыка помогали каждому возродиться к жизни и вновь почувствовать
аромат прекрасной весны.
По традиции музыканты представят номер-сюрприз с участием гостя концерта.
Стоимость билетов: 200 руб. Билеты можно приобрести в кассе театра.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
30 мая 2021, воскресенье
17:00
4 июня, пятница 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
11 июня, пятница 18:30
₽ Билеты: 200-300 ₽
2 июня, среда 19:00
₽ Билеты: 1400 ₽
22 июня, вторник 22:00
₽ Билеты: 450 ₽
13 июня, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
1 сентября, среда 13:00
₽ Билеты: 400-600 ₽