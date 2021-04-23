Каста
24 апреля в индустриальном кластере «Октава» состоится концерт группы «Каста». Самый влиятельный музыкальный коллектив в рэп-культуре в России.
Ростовская рэп и хип-хоп-команда говорят о вещах, которые волнуют молодых людей в этой стране, без лишнего антуража, без копирования западных хип-хоп-звезд.
Стоимость: бесплатно. Регистрация по ссылке.
Стоимость: бесплатно. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
24 апреля 2021, суббота
20:30
22 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 300 ₽
30 апреля, пятница 22:00
₽ Билеты: 400 ₽
4 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1500 ₽
12 мая, среда 19:00
₽ Билеты: 600-1600 ₽
10 мая, понедельник 10:50
22 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽