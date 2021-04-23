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Каста

Каста

24 апреля в индустриальном кластере «Октава» состоится концерт группы «Каста». Самый влиятельный музыкальный коллектив в рэп-культуре в России. 

Ростовская рэп и хип-хоп-команда говорят о вещах, которые волнуют молодых людей в этой стране, без лишнего антуража, без копирования западных хип-хоп-звезд.

Стоимость: бесплатно. Регистрация по ссылке
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
24 апреля 2021, суббота
20:30
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Касса
Нрав
Купить билет
22 мая, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
Хулиганы
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30 апреля, пятница 22:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
Sagath
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4 мая, вторник 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1500 ₽
Владимир Маркин
Купить билет
12 мая, среда 19:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 600-1600 ₽
Экскурсионный военно-исторический маршрут «Город-герой Тула»
10 мая, понедельник 10:50
Центр приема гостей Тульской области
Damage String
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22 мая, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500 ₽
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