24 апреля в индустриальном кластере «Октава» состоится концерт группы «Каста». Самый влиятельный музыкальный коллектив в рэп-культуре в России.

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