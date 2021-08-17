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Изумрудный город

Изумрудный город

23 октября в тульском рок-клубе «М2» пройдет концерт группы «Изумрудный город». Рок-группа «Изумрудный город», играющая русский рок с налетом фолка, симфо и хэви метала масштабным туром по России отмечает 5 лет альбому «Встать на крыло»!

Скрипка, женский вокал, немного песен для философских размышлений, немного для адского замеса и диких плясок!
 
Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
23 октября 2021, суббота
19:00
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КОСМОНАВТОВ НЕТ
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13 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Технодинамика
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13 ноября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
Черный вторник
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3 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Изумрудный город
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23 октября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Авантюристы поневоле
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11 декабря, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
VIX Всероссийский фестиваль персонального мастерства SOLO-STAR-2021
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24 октября, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 500 ₽
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