Изумрудный город
23 октября в тульском рок-клубе «М2» пройдет концерт группы «Изумрудный город». Рок-группа «Изумрудный город», играющая русский рок с налетом фолка, симфо и хэви метала масштабным туром по России отмечает 5 лет альбому «Встать на крыло»!
Скрипка, женский вокал, немного песен для философских размышлений, немного для адского замеса и диких плясок!
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
23 октября 2021, суббота
19:00
13 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
13 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 300 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
11 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
24 октября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 500 ₽