23 октября в тульском рок-клубе «М2» пройдет концерт группы «Изумрудный город». Рок-группа «Изумрудный город», играющая русский рок с налетом фолка, симфо и хэви метала масштабным туром по России отмечает 5 лет альбому «Встать на крыло»!

Скрипка, женский вокал, немного песен для философских размышлений, немного для адского замеса и диких плясок!