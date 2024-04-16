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Игорь Растеряев

Игорь Растеряев

22 апреля в Концертном зале Тульской филармонии Игорь Растеряев представит свой новый альбом «Круговорот».

Долгожданная пластинка Игоря Растеряева получила символическое название «Круговорот». По словам музыканта, оно максимально точно отражает концепцию этой очень непростой, но важной для него работы. Новые песни были написаны Игорем за год, и образуют цельную историю, объединённую общим контекстом и единой философией.

Всего в «Круговорот» вошло 11 созвучных по смыслу композиций, одну из которых – «Вахту» – зрители уже могли слышать на концертах. Слушателей ждут откровенные авторские размышления и проникновенная лирика под звучный аккомпанемент сердечной гармошки.

Стоимость: 1500 руб.
 

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
22 апреля 2024, понедельник
19:00
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