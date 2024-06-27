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Хор! Джаз! Рок-н-ролл!

Хор! Джаз! Рок-н-ролл!

29 июня в Концертном зале филармонии вместе с Тульским государственным хором выступит Денис Мажуков.

Денис Мажуков начал заниматься музыкой в шесть лет, когда впервые услышал аутентичный буги-вуги и госпел. В 12 лет окончательно посвятил себя рок-н-роллу, требующему необычайного исполнительского мастерства. Закончил Гнесинское музыкальное училище по классу «джазовое фортепиано».

Заработать репутацию истинного маэстро удавалось не каждому российскому исполнителю, а получить статус «The Russian King of Rock-n-roll» оказалось подвластно только Мажукову. Он единственный отечественный пианист, которого в 2011 году начали приглашать на европейские Boogie Woogie фестивали. Неоднократно выступал в Париже, Брюсселе и других европейских городах. В 1997-м году Денис Мажуков выступал на одной сцене с Чаком Берри, Джерри Ли Льюисом и Ли Рокером из Stray Cats.

Оценить игру виртуоза смогли на родине рок-н-ролла – в Америке. Там Денис Мажуков выступал пять раз, устраивая шоу в Нью-Йорке, Денвере, Мемфисе и других городах. В 2011 году дал согласие на запись в легендарной студии Sun Records, в которой записывались король рок-ролла Элвис Пресли и начинали карьеру Би Би Кинг, Джерри Ли Льюис и другие признанные мэтры. Сегодня музыкант продолжает записывать новые альбомы и создавать творческие перформансы. Например фит с джазовым пианистом Даниилом Крамером под названием «Джаз-н-ролл»…

Джаз и хор – близкие друзья, связанные долгими творческими узами. Родившись на хлопковых полях южных штатов Северной Америки, знаменитые спиричуэлс и госпелы начинались одним и подхватывались всеми остальными работниками плантации. Страсть, горечь, любовь и смерть, трагическое и комическое – как в греческой трагедии, джазовый хор рассказывает одну за другой ритмичные и увлекательные музыкальные истории.

Денис Мажуков много лет сотрудничает с московскими хоровыми коллективами. Продолжая традиции Рэя Чарльза и Элвиса Пресли, активно использовавших вокальные коллективы в концертах и студийных сессиях, Мажуков приглашает к сотрудничеству хоры региональных культурных центров России, так же увлеченных традиционным афроамериканским искусством.

В 2022 году стартовал новый проект Дениса Мажукова, под названием «Хор! Джаз! Рок-н-ролл!», в котором выступление с участием хоров из разных городов комбинируется с уникальной программой состоящей из разных стилей и жанров: госпел, ритм-н-блюз, авторские произведения, а также песни его отца, знаменитого в 70-80-е годы композитора Алексея Мажукова.

 

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
29 июня 2024, суббота
17:00
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