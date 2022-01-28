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ГУДТАЙМС

ГУДТАЙМС

7 марта на сцене клуба Backstage в рамках тура «По любви» выступит группа «ГУДТАЙМС».

Турбоядерные хиты, огненные треки, разорвавшие танцпол на сотнях фестивалей по всей России, песни, получившие высшие места в зрительских голосованиях.

Это лишь небольшая часть регалий концертных композиций, которые ожидаются на выступлении. Как всегда ярко, с дудками и задором сыновья маминой подруги и властелины танцпола растопят лёд и разожгут пожар в сердцах зрителей. 
 
Где и когда?
Backstage club
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
7 марта 2022, понедельник
20:00
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ГУДТАЙМС
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7 марта, понедельник 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Авантюристы поневоле
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8 апреля, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
Лёха Никонов
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9 апреля, суббота 18:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1400 ₽
ISTOKIYA HIP-HOP FEST
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1 декабря, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Moscow Rock Revival
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14 мая, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
SKYBORNE
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7 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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