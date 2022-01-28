7 марта на сцене клуба Backstage в рамках тура «По любви» выступит группа «ГУДТАЙМС».

Турбоядерные хиты, огненные треки, разорвавшие танцпол на сотнях фестивалей по всей России, песни, получившие высшие места в зрительских голосованиях.



Это лишь небольшая часть регалий концертных композиций, которые ожидаются на выступлении. Как всегда ярко, с дудками и задором сыновья маминой подруги и властелины танцпола растопят лёд и разожгут пожар в сердцах зрителей.