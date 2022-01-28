ГУДТАЙМС
7 марта на сцене клуба Backstage в рамках тура «По любви» выступит группа «ГУДТАЙМС».
Турбоядерные хиты, огненные треки, разорвавшие танцпол на сотнях фестивалей по всей России, песни, получившие высшие места в зрительских голосованиях.
Это лишь небольшая часть регалий концертных композиций, которые ожидаются на выступлении. Как всегда ярко, с дудками и задором сыновья маминой подруги и властелины танцпола растопят лёд и разожгут пожар в сердцах зрителей.
Это лишь небольшая часть регалий концертных композиций, которые ожидаются на выступлении. Как всегда ярко, с дудками и задором сыновья маминой подруги и властелины танцпола растопят лёд и разожгут пожар в сердцах зрителей.
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
7 марта 2022, понедельник
20:00
7 марта, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
8 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
9 апреля, суббота 18:00
₽ Билеты: 800-1400 ₽
1 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
14 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
7 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽