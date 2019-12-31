Евгений Дятлов
На сцене Тульской филармонии им. Михайловского выступит заслуженный артист России Евгений Дятлов в в сопровождении «АкадэМ квинтета».
Творчество замечательного петербургского театрального артиста, заслуженного артиста России, сыгравшего десятки ролей в кино, неразрывно связано с музыкой. В репертуаре Евгения Дятлова - русские и цыганские романсы, военные и авторские песни, танго, лирический репертуар.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 51
22 февраля 2020, суббота
17:00
12 апреля, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 250 ₽
7 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1600-2200 ₽
23 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
23 февраля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
9 марта, понедельник 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
28 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽