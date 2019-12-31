На сцене Тульской филармонии им. Михайловского выступит заслуженный артист России Евгений Дятлов в в сопровождении «АкадэМ квинтета».

Творчество замечательного петербургского театрального артиста, заслуженного артиста России, сыгравшего десятки ролей в кино, неразрывно связано с музыкой. В репертуаре Евгения Дятлова - русские и цыганские романсы, военные и авторские песни, танго, лирический репертуар.