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Элли на маковом поле

Элли на маковом поле

31 марта в «Типографии» с презентацией нового альбома выступит Элли на маковом поле. Проникновенный голос дореволюционных романсов, где тонкая поэзия переплетена с чарующими звуками фортепиано и барабанов.

Торжество русской тоски, бескрайней любви и волшебства – все расцвело в этой пронзительной музыке, проникающей теплым лучом в самые дальние уголки души.

Стоимость: от 900 руб.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула , ул. Ф. Энгельса, 70-а
31 марта 2024, воскресенье
20:00
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