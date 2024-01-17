Элли на маковом поле
31 марта в «Типографии» с презентацией нового альбома выступит Элли на маковом поле. Проникновенный голос дореволюционных романсов, где тонкая поэзия переплетена с чарующими звуками фортепиано и барабанов.
Торжество русской тоски, бескрайней любви и волшебства – все расцвело в этой пронзительной музыке, проникающей теплым лучом в самые дальние уголки души.
Стоимость: от 900 руб.
Где и когда?
Тула , ул. Ф. Энгельса, 70-а
31 марта 2024, воскресенье
20:00
18 октября - 6 апреля 2023
26 марта - 10 апреля
21 марта - 3 апреля
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