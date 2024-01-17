31 марта в «Типографии» с презентацией нового альбома выступит Элли на маковом поле. Проникновенный голос дореволюционных романсов, где тонкая поэзия переплетена с чарующими звуками фортепиано и барабанов.



Торжество русской тоски, бескрайней любви и волшебства – все расцвело в этой пронзительной музыке, проникающей теплым лучом в самые дальние уголки души.



Стоимость: от 900 руб.