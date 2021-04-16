ЭлектропартиZаны
4 июня «ЭлектропартиZаны» сыграют первый летний концерт в Тульском Рок-Клубе «М2». Презентация нового альбома «Сквозь время»!
«ЭлектропартиZаны» - флагман нового андеграунда Санкт-Петербурга. Группа играет шумовой гитарный рок с психоделическими и остросоциальными текстами - для тех, кто задумывается об окружающей действительности и не боится смотреть правде в глаза.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
4 июня 2021, пятница
20:00
6 июня, воскресенье 16:00
₽ Билеты: 2400 ₽
12 июня - 21 августа
13 июня, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
4 июня, пятница 18:00
₽ Билеты: 300 ₽
20 июня, воскресенье 17:30
₽ Билеты: 500 ₽
8 - 29 июня