афиша
афиша
Регистрация
ЭлектропартиZаны

ЭлектропартиZаны

4 июня «ЭлектропартиZаны» сыграют первый летний концерт в Тульском Рок-Клубе «М2». Презентация нового альбома «Сквозь время»!
 
«ЭлектропартиZаны» - флагман нового андеграунда Санкт-Петербурга. Группа играет шумовой гитарный рок с психоделическими и остросоциальными текстами - для тех, кто задумывается об окружающей действительности и не боится смотреть правде в глаза.
Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
4 июня 2021, пятница
20:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Театрально-литературный кружок «Играем и читаем»
Купить билет
6 июня, воскресенье 16:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 2400 ₽
Автобусный экскурсия одного дня «Куликово поле»
12 июня - 21 августа
Центр приема гостей Тульской области
Скандал заказывали?
Купить билет
13 июня, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Мастерская родительства с Мариной Мишиной: как помочь ребёнку пережить неприятный опыт?
Купить билет
4 июня, пятница 18:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 300 ₽
Фестиваль «Джазовая провинция»
Купить билет
20 июня, воскресенье 17:30
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 500 ₽
Тульский экзотариум. Новая экспозиция в Белоусовском парке
8 - 29 июня
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.