4 июня «ЭлектропартиZаны» сыграют первый летний концерт в Тульском Рок-Клубе «М2». Презентация нового альбома «Сквозь время»!

«ЭлектропартиZаны» - флагман нового андеграунда Санкт-Петербурга. Группа играет шумовой гитарный рок с психоделическими и остросоциальными текстами - для тех, кто задумывается об окружающей действительности и не боится смотреть правде в глаза.